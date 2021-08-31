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Американский генерал высказался о заявлении советника Байдена по Афганистану
Политика
Американский генерал высказался о заявлении советника Байдена по Афганистану
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Вашингтон, 31 августа. Генерал в отставке Джек Кин сообщил, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сделал шокирующее заявление на CNN об Афганистане.

Салливан заявил, что террористы в Афганистане хотят получить возможность атаковать американские земли. Кин заявил, что Салливан оправдал намерения Байдена оставить военных в стране, передает Fox News.

«Он просто дал обоснование тому, почему мы должны были держать скромные силы внутри Афганистана, о чем военные и разведывательные службы говорили все это время», — сказал генерал.

По словам Джейка Кина, в Афганистане находятся «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и ИГИЛ1-К (террористическая организация, запрещенная в РФ). Генерал уверен, что у них есть возможность напасть на США.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не планирует отправлять своих миротворцев в Афганистан. Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж и Лондон предложат ООН подумать о создании так называемой «безопасной зоны» в Кабуле, чтобы защищать гуманитарные операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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