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Мессенджер Telegram установили более миллиарда раз
Технологии
Мессенджер Telegram установили более миллиарда раз
pixabay.com

Москва, 31 августа. Приложение Telegram во всем мире скачали более миллиарда раз. Об этом со ссылкой на данные Sensor Tower сообщил портал TechCrunch.

Telegram стал 15-м приложением, которое загрузили не менее миллиарда раз. Эту планку ранее уже преодолели WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram и Spotify, отмечает портал. Крупнейшим рынком приложения стала Индия. На нее пришлось 22% загрузок. Следом идут Россия и Индонезия с долями в 10% и 8% соответственно.

В текущем году загрузка приложения ускорилась. С января по июнь Telegram установили около 214,7 миллиона раз. Это в 1,6 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года. Тогда Telegram установили 133 миллиона раз.

Мессенджер был создан основателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым в 2013 году. Приложение позволяет обмениваться сообщениями, а также различными медиафайлами.

В конце июля создатели мессенджера «выкатили» крупное обновление для Telegram. Новые функции позволяют пользователям просматривать трансляции лекций, концертов, а также иных масштабных мероприятий. Предполагается, что в скором времени лимит на число зрителей будет убран насовсем.

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