Глава «ГТС Украины» выразил недовольство контрактом России и Венгрии о поставках газа

Киев, 31 августа. Глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон раскритиковал соглашение между Москвой и Будапештом о транзите газа, согласно которому маршрут будет изменен.

Макогон считает, что новый транзитный маршрут не может стоить дешевле украинского. Об этом глава «Оператор ГТС Украины» написал на своей странице в Facebook.

«Вместо прямого маршрута Россия — Украина —Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ пойдет по маршруту Россия — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, что значительно дольше», — заявил он.

Макогон выразил мнение, что контракт исходит из политической целесообразности. Более того, он напомнил о предложении Украины вынудить Москву передавать газ Европе на восточной границе.

Ранее Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Теперь «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда куб. метров природного газа в Венгрию: 3,5 миллиарда — по «Балканскому потоку», а один миллиард — через Австрию.