Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 01:48
01:46
Спорт
Руководители футбольных клубов Премьер-лиги обсудят вероятные реформы
01:43
Политика
Американский генерал высказался о заявлении советника Байдена по Афганистану
01:34
Технологии
Мессенджер Telegram установили более миллиарда раз
01:33
Политика
Глава «ГТС Украины» выразил недовольство контрактом России и Венгрии о поставках газа
01:23
Общество
Офтальмолог Боша объяснила опасность смартфона для зрения
01:15
Армия
Пентагон сообщил о завершении двадцатилетней американской миссии в Афганистане
01:09
Политика
Байден решил не продлевать эвакуацию из Афганистана
00:59
Происшествия
Взрыв канализационной трубы с фекалиями произошел на западе Москвы
00:56
Политика
Экс-депутат Рады призвал Киев дождаться момента для силового захвата Крыма
00:49
Общество
Лучшие фильмы Алексея Учителя перечислили накануне 70-летия режиссера
Все новости

Глава «ГТС Украины» выразил недовольство контрактом России и Венгрии о поставках газа
Политика
Глава «ГТС Украины» выразил недовольство контрактом России и Венгрии о поставках газа
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 31 августа. Глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон раскритиковал соглашение между Москвой и Будапештом о транзите газа, согласно которому маршрут будет изменен.

Макогон считает, что новый транзитный маршрут не может стоить дешевле украинского. Об этом глава «Оператор ГТС Украины» написал на своей странице в Facebook.

«Вместо прямого маршрута Россия — Украина —Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ пойдет по маршруту Россия — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, что значительно дольше», — заявил он.

Макогон выразил мнение, что контракт исходит из политической целесообразности. Более того, он напомнил о предложении Украины вынудить Москву передавать газ Европе на восточной границе.

Ранее Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Теперь «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда куб. метров природного газа в Венгрию: 3,5 миллиарда — по «Балканскому потоку», а один миллиард — через Австрию.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава «ГТС Украины» выразил недовольство контрактом России и Венгрии о поставках газа
Газпром будапешт гтс украины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru