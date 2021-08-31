Пентагон сообщил о завершении двадцатилетней американской миссии в Афганистане

Вашингтон, 31 августа. Пентагон сообщил о завершении своей миссии в Афганистане.

Все американские военные выведены из Кабула. Миссия в Афганистане завершена. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи на брифинге.

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил Маккензи.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о своих намерениях до вторника отозвать всех дипломатов из Афганистана. Американский лидер планировал вывезти из Кабула посла Росса Уилсона и остальных дипломатических сотрудников.

Стало известно, что США перестали контролировать кабульский аэропорт. Аэропорт Кабула сейчас никем не контролируется. Также никто не осуществляет управление воздушным движением. Об этом стало известно из заявления федерального управления гражданской авиации США. Американское управление попросило соблюдать осторожность воздушные судна, которые вылетают из Кабула или направляются в него.