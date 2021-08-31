Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 01:48
01:46
Спорт
Руководители футбольных клубов Премьер-лиги обсудят вероятные реформы
01:43
Политика
Американский генерал высказался о заявлении советника Байдена по Афганистану
01:34
Технологии
Мессенджер Telegram установили более миллиарда раз
01:33
Политика
Глава «ГТС Украины» выразил недовольство контрактом России и Венгрии о поставках газа
01:23
Общество
Офтальмолог Боша объяснила опасность смартфона для зрения
01:15
Армия
Пентагон сообщил о завершении двадцатилетней американской миссии в Афганистане
01:09
Политика
Байден решил не продлевать эвакуацию из Афганистана
00:59
Происшествия
Взрыв канализационной трубы с фекалиями произошел на западе Москвы
00:56
Политика
Экс-депутат Рады призвал Киев дождаться момента для силового захвата Крыма
00:49
Общество
Лучшие фильмы Алексея Учителя перечислили накануне 70-летия режиссера
Все новости

Пентагон сообщил о завершении двадцатилетней американской миссии в Афганистане
Армия
Пентагон сообщил о завершении двадцатилетней американской миссии в Афганистане
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 31 августа. Пентагон сообщил о завершении своей миссии в Афганистане.

Все американские военные выведены из Кабула. Миссия в Афганистане завершена. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи на брифинге.

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил Маккензи.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о своих намерениях до вторника отозвать всех дипломатов из Афганистана. Американский лидер планировал вывезти из Кабула посла Росса Уилсона и остальных дипломатических сотрудников.

Стало известно, что США перестали контролировать кабульский аэропорт. Аэропорт Кабула сейчас никем не контролируется. Также никто не осуществляет управление воздушным движением. Об этом стало известно из заявления федерального управления гражданской авиации США. Американское управление попросило соблюдать осторожность воздушные судна, которые вылетают из Кабула или направляются в него.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон сообщил о завершении двадцатилетней американской миссии в Афганистане
кабул пентагон миссия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru