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Офтальмолог Боша объяснила опасность смартфона для зрения
Общество
Офтальмолог Боша объяснила опасность смартфона для зрения
pixabay.com

Москва, 31 августа. Использование смартфона резко сокращает число морганий, что вызывает чрезмерное испарение защитной слезной пленки.

После испарения этой пленки глаза начинают краснеть и слезиться, рассказала офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша в интервью агентству «Прайм». По ее словам, на пересушенную слизистую глаза легко начинают прилипать пыль и различные микроорганизмы, которые вызывают воспаления.

У детей фокусировка на близком расстоянии вызывает риск развития и прогрессирования близорукости. У взрослых людей это может стать причиной образования спазма аккомодации, когда все расплывается. Это является симптомами головокружения, болей и потерей работоспособности.

Использование смартфона также вызывает напряжения в области шеи и воротниковой зоны, что нарушает кровообращение по артериям в позвоночнике. Телефон нужно держать на расстоянии не менее 40-45 см от глаз. Кроме этого, необходимо ограничить времяпровождения в телефоне детей до девяти лет, так как этот возраст является самым уязвимым, предупреждает офтальмолог.

Недавно немецкие ученые вырастили примитивный аналог глаза и мозга с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в издании Cell Stem Cell.

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