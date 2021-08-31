Офтальмолог Боша объяснила опасность смартфона для зрения

Москва, 31 августа. Использование смартфона резко сокращает число морганий, что вызывает чрезмерное испарение защитной слезной пленки.

После испарения этой пленки глаза начинают краснеть и слезиться, рассказала офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша в интервью агентству «Прайм». По ее словам, на пересушенную слизистую глаза легко начинают прилипать пыль и различные микроорганизмы, которые вызывают воспаления.

У детей фокусировка на близком расстоянии вызывает риск развития и прогрессирования близорукости. У взрослых людей это может стать причиной образования спазма аккомодации, когда все расплывается. Это является симптомами головокружения, болей и потерей работоспособности.

Использование смартфона также вызывает напряжения в области шеи и воротниковой зоны, что нарушает кровообращение по артериям в позвоночнике. Телефон нужно держать на расстоянии не менее 40-45 см от глаз. Кроме этого, необходимо ограничить времяпровождения в телефоне детей до девяти лет, так как этот возраст является самым уязвимым, предупреждает офтальмолог.

Недавно немецкие ученые вырастили примитивный аналог глаза и мозга с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в издании Cell Stem Cell.