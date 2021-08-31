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Байден решил не продлевать эвакуацию из Афганистана
Политика
Байден решил не продлевать эвакуацию из Афганистана
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 31 августа. Президент США Джо Байден принял решение не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации военнослужащих США.

Недавно Пентагон подтвердил завершение вывода войск из страны. По информации ведомства, сейчас американские военные, как и никто другой, не контролируют аэропорт Кабула.

При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что ВС США в будущем могут продолжить нанесение авиаударов по афганской территории. Накануне американский беспилотник атаковал жилой дом и транспорт в Нангархаре, в результате чего погибли несколько человек, включая детей.

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Джо Байден сша афганистан
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