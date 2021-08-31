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Экс-депутат Рады призвал Киев дождаться момента для силового захвата Крыма
Политика
Экс-депутат Рады призвал Киев дождаться момента для силового захвата Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

, 31 августа. Подходящий момент для силового захвата Крыма наступит, когда Киев денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, а Россия якобы «ослабнет».

Власти Украины должны будут немедленно сделать шаг по возвращению территорий. Об этом бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара заявил в эфире Четвертого канала. По его словам, украинским политикам следует прислушаться к тем, кто что-то понимает.

Азовское море относится к категории внутренних вод России и Украины, согласно ратифицированному в 2004 году документу. В 2012 году страны заключили соглашение по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Иностранные корабли не могут заходить во внутренние воды без согласия стран, которым они принадлежат.

Попытки захвата Крыма часто звучат от украинских политиков. Так бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый считает, что Украина сможет «вернуть» Крым, если «карфаген будет разрушен» или власти смогут создать такое государство, к которому захотят присоединиться все регионы России.

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Киев крым политик
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