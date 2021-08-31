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ЯНАО стал лидером по уровню жизни среди регионов России
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ЯНАО стал лидером по уровню жизни среди регионов России
wikipedia.org  /  Vadim tLS Andrianov / CC BY-SA 3.0

Москва, 31 августа. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию.

Второе место по уровню жизни досталось Ненецкому автономному округу, а третью строку заняла Магаданская область. В этот список также вошли Чукотка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми. Об этом свидетельствует исследование Фонда развития гражданского общества на основе данных Росстата, информируют «Известия».

Отмечается, что по уровню зарплат среди российских регионов первое место также занял Ямало-Ненецкий округ, вторые в России показатели по зарплате на Чукотке, третье место досталось Магаданской области. В первые десять регионов вошли Камчатский край, Москва, НАО, Сахалинская область, Якутия, ХМАО и Мурманская область. ЯНАО вновь стал лидером и по отношению прожиточного минимума к средней зарплате.

Росстат сообщил о снижении цен на овощи в России. Стоимость моркови и картофеля снизилась на 7,51 процента и 1,91 процента. Федеральная антимонопольная служба теперь будет контролировать цены на продукты.

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