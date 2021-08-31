Москва, 31 августа. Режиссер Алексей Учитель отмечает свое 70-летие 31 августа, в честь этого журналисты издания «Известия» перечислили лучшие ранние работы классика кинематографа.

Первое место в списке занял «Рок» 1987 года, в котором Учитель мастерки совместил ключевых персонажей, отразивших дух эпохи. Эти люди до сих пор на слуху и прочно полюбились россиянам — это попавшие в фильм Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Юрий Шевчук и Олег Гаркуша, передает издание. Один из факторов успеха фильма — правдивость: огромное внимание уделено бытовой стороне жизни рок-легенд и беседам с ними.

Вторым знаковым творением является «Обводный канал» — фильм-сновидение, сделанный под очевидным влиянием немецкого экспрессионизма. Фильм является сборником неоконченных мистических новелл. Кинолента «Дневник его жены» 2000 года тоже стала во многом экспериментальным опытом смешения кинематографа с другими видами искусства, как многие детища режиссера. Последние годы жизни Ивана Бунина здесь показаны как водоворот страстей, затягивающий писателя, его жену, его любовницу — всех, с кем писатель оказался связан на закате судьбы.

Сегодня в России тоже есть качественное кино. Африканцы оценили отечественный боевик «Шугалей», основанный на реальной истории социолога Максима Шугалея, попавшего в ливийский плен в 2019 году.