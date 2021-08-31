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Россиянам напомнили обо всех сентябрьских нововведениях

  /   Обновлено: 31 августа 2021 01:39
Общество
Россиянам напомнили обо всех сентябрьских нововведениях
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Виктор Сухоруков

Москва, 31 августа. Россияне с детьми в возрасте до семи лет с начала сентября могут получить увеличенные больничные выплаты по уходу за ребенком.

Такая выплата должна составлять 100% от среднего заработка независимо от стажа человека. Более того, с начала сентября вступает в действие пятилетняя «гаражная амнистия». Обжалование штрафов можно совершать через «Госуслуги», передают «Известия».

Также с осени для инвалидов вводят электронный сертификат, который позволит самостоятельно приобретать средства реабилитации. Малые сетевые аптеки с начала месяца смогут продавать препараты через интернет. Российским студентам же позволят получать сразу несколько квалификаций за время обучения. В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет контролировать работу онлайн-букмекеров. Также вводятся ускоренные выплаты по исполнительному производству.

Ранее стало известно, что учителя в Петербурге получат по 10 тысяч рублей. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов.

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