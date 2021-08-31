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Российские отельеры оценили вероятность перехода на формат «все включено»
Общество
Российские отельеры оценили вероятность перехода на формат «все включено»
pixabay.com  /  Olichel

Москва, 31 августа. Ростуризм запланировал пилотный запуск в России формата «все включено». Это должно произойти в 2022 году. Отельеры сомневаются, что такой формат приживется в стране.

О создании системы классификации отелей, работающих по стандартам «все включено» и «ультра все включено», ранее заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Туристы, отдающие предпочтение таким гостиницам, по ее мнению, смогут рассчитывать на определенный набор услуг. Стандарты пока не утверждены. Их разработка продолжается.

Ситуацию прокомментировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Он объяснил «Известиям», почему формат «все включено» не получит широкого распространения в стране. Это связано с номерным фондом. Подобный стандарт, по словам Прасова, смогут взять на вооружение только крупные гостиницы.

Вице-президент ранее рассказал о различиях между «все включено» и «ультра все включено». Во втором случае в базовые опции входит импортный алкоголь.

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