Спрос на доллары среди россиян уменьшился почти в четыре раза

Москва, 31 августа. Летом спрос населения на наличную иностранную валюту уменьшился на 27%, при этом долларом россияне стали интересоваться в четыре раза реже.

Спрос на европейскую валюту вырос в 2,6 раза, сообщили в Центральном банке журналистам «Известий». Такая тенденция зафиксирована в июне в сравнении с маем.

Регулятор отметил, что на валютные счета физические лица положили 1,8 миллиарда долларов наличной иностранной валюты — рост составил 21%. Специалисты связали такие изменения с коронавирусными ограничениями, затрудняющими поездки за границу, потому что в большинстве случаев иностранная валюта людям требуется в трех случаях — как инструмент накопления и защиты сбережений, для путешествий за границу и для спекуляций.

Также в ЦБ опубликовали актуальную информацию на последний день лета: курс доллара США после выходных уменьшился на 0,4122 рубля. Стоимость американской валюты на последний день лета составляет 73,5744 рубля.