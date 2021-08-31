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ВС России сбивают самодельные БПЛА на границе с Афганистаном в рамках учений
Армия
ВС России сбивают самодельные БПЛА на границе с Афганистаном в рамках учений
Prt Scr youtube.com  /  Алтайская Правда

Бишкек, 31 августа. Учения проходят на полигонах в Средней Азии. Российские военные отрабатывают борьбу с самодельными беспилотными летательными аппаратами.

В них принимают участие войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), снайперы, средства ПВО и бронетехника. Цель учений — тренировка российской армии для защиты от налетов ударных и разведывательных дронов.

Учения пройдут как в полевых условиях, так и в нагорной местности. Беспилотники сбивают из снайперских винтовок, пулеметов, пушек БТР-82 и зенитных установок, рассказал источник в военном ведомстве в интервью «Известиям».

Тренировки проходят в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. На базе Кант принимали участие 300 военнослужащих. По сценарию учений, в воздушное пространство отправили разведывательные дроны условного противника. Они были успешно обнаружены расчетом комплекса РЭБ «Силок-02».

Недавно российские военные провели первые испытания тяжелых беспилотников «Орион» и «Форпост» Воздушно-космических сил РФ на полевых аэродромах. Маневры состоялись в условиях отсутствия аэродромной сети.

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