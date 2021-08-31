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Cын Роберта Кеннеди возмущен возможным досрочным освобождением убийцы его отца

  /   Обновлено: 31 августа 2021 00:21
Политика
Cын Роберта Кеннеди возмущен возможным досрочным освобождением убийцы его отца
wikipedia.org  /  California Department of Corrections, Общественное достояние

Вашингтон, 31 августа. Сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди раскритиковал решение властей освободить условно-досрочно Сирхана Сирхана, убийцу его отца.

Как сообщает Newsweek, в минувшую пятницу Калифорнийский совет по условно-досрочному освобождению рекомендовал освободить Сирхана Сирхана. Тот 5 июня 1968 года застрелил Роберта Кеннеди, кандидата на пост президента США и младшего брата убитого президента Джона Кеннеди. В 1969 году Сирхана приговорили к смертной казни, впоследствии приговор был смягчен до пожизненного заключения.

Калифорнийский совет пришел к выводу, что Сирхан больше не представляет опасности для общества, приняв во внимание, что 77-летний осужденный участвовал в более чем 20 программах: среди них управление гневом и анонимные алкоголики.

«В прошлую пятницу два комиссара Калифорнийского совета по условно-досрочному освобождению, состоящего из 18 членов, допустили серьезную ошибку, рекомендуя освободить человека, убившего моего отца, — говорится в официальном заявлении Джозефа П. Кеннеди II. — Я понимаю, что существуют разные взгляды на прекращение приговора этому убийце, в том числе и в моей семье. Но эмоции и мнения не меняют ни фактов, ни истории».

Решение будет пересмотрено сотрудниками совета директоров в течение следующих четырех месяцев. Затем его отправят губернатору, у которого будет 30 дней, чтобы решить, предоставить ли освобождение убийце, отменить или изменить.

Роберт Ф. Кеннеди, также известный по инициалам RFK, был сенатором США от Нью-Йорка и братом президента Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году. Политик добивался выдвижения в президенты от Демократической партии, когда его застрелили в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе сразу после того, как он произнес свою победную речь на решающих предварительных выборах в Калифорнии. Еще пять человек были ранены.

Джо Кеннеди II — один из 11 детей Роберта и Этель Кеннеди, девять из которых все еще живы. Двое из них, Роберт Ф. Кеннеди-младший и Дуглас Кеннеди, заявили, что поддерживают освобождение Сирхана. Джо Кеннеди и пятеро его братьев и сестер заявили в пятницу, что выступают против условно-досрочного освобождения и пообещали бороться с этим процессом на каждом этапе.

«Заключенный убил моего отца из-за того, что он поддерживал Израиль, — написал Кеннеди в отдельном заявлении. — Этот человек был осужден и приговорен к смертной казни. Однако теперь он может выйти на свободу, без сомнения, к радости тех, кто разделяет его взгляды».

В мае появилась информация, что американский президент Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери Джона Кеннеди Кэролайн на должность посла в Австралии. Таким образом, он почтит своего «покойного наставника и друга». Кэролайн Кеннеди в администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио четыре года. На данный момент нового назначения не произошло.

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Все новости / Политика / Cын Роберта Кеннеди возмущен возможным досрочным освобождением убийцы его отца
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