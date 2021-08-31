Мошенники получили 2,2 млрд рублей за схемы с криптовалютами

Москва, 31 августа. Мошенники за первое полугодие смогли получить 1,5 млрд долларов из-за схем с криптовалютами. Российская доля составляет примерно 2% или 2,2 млрд рублей.

Основные причины заключаются в расширении аудитории пользователей активов в Сети, а также желании заработать на растущем сегменте во время пониженных ставок регуляторов и волатильности на обычных финансовых биржах. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Обязательная верификация пользователей на бирже криптовалют Binance должна будет обелить этот сегмент. Но для результата необходимо, чтобы все большие биржи криптовалют пошли на аналогичные правила, полагают специалисты. В текущем году они ждут увеличения мошенничества около 15%.

Злоумышленники при этом стали чаще использовать фейковый iCloud для кражи информации о пользователях. С начала 2021 года в Сети появилось всего примерно семь тысяч доменов мошенников, в написании которых есть название iCloud.