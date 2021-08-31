Цены на жилье впервые снизились в России по итогам июля

Москва, 31 августа. Снижение стоимости жилья впервые за год зафиксировано в России.

Отмечается, что в июле текущего года средняя цена квадратного метра на первичном рынке уменьшилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. В московском ЮВАО, где строится самое большое число жилых комплексов, цена на квадрат в новостройках снизилась на 1,5%. В столице по итогам июля средняя стоимость квадратного метра снизилась с 349 тысяч до 348 тысяч рублей. В августе в Москве цена может понизиться на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%. Об этом информируют «Известия».

Причинами удешевления жилья являются такие меры государства, как введение экспортных пошлин на металлы, антикартельные проверки на рынке арматуры, повышение ключевой ставки для замедления инфляции. Аналитики прогнозируют, что в начале следующего года снижение цен будет более явным и в течение двух-трех лет при сегодняшних рыночных условиях средняя цена по России может снизиться на 10–15%.

Аналитики рассказали, что в Финляндии максимально быстро растут цены на жилую недвижимость. Отмечается, что в этом году рост цен на жилье может составить от 3% до 5,5%.