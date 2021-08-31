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Российской молодежи рассказали о преимуществах «Пушкинской карты»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 01:39
Общество
Российской молодежи рассказали о преимуществах «Пушкинской карты»
wikipedia.org  /  Shakko / CC BY-SA 4.0

Москва, 31 августа. Россиянам презентовали программу «Пушкинская карта» 30 августа в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

С 1 сентября 2021 года в России запускается программа «Пушкинская карта», нацеленная на молодых людей от 14 до 22 лет. Для молодежи будут выпущены карты с балансом 3 тысячи рублей, которые можно будет потратить в музеях, театрах и прочих культурных заведениях до конца этого года, передают «Известия».

На реализацию программы было выделено 3,9 млрд рублей из правительственных средств. На карте изображен поэт Александр Пушкин, монумент и любопытный молодой человек. В проекте приняли участие Большой театр, Пушкинский музей, Мариинка, Эрмитаж и Третьяковка.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, президент России Владимир Путин ранее поставил задачу популяризовать культурные события. Правительство совместно с Минкультом в короткие сроки создали программу «Пушкинских карт», ориентировав ее на молодежь.

Ранее показ коллекции уникального художника состоялся в Самаре. «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева» — так называется выставка, открывшаяся в музее имени Алабина. И в данном случае слово «нерукотворные» имеет не только символический, но и буквальный смысл. Художник писал свои работы, держа кисть в зубах.

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