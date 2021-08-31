Восьмилетний рекорд по числу раскрытых коррупционных дел побит в России

Москва, 31 августа. Только за первое полугодие 2021 года выявлен 2981 факт дачи взятки, 3485 фактов получения взятки и 1398 фактов посредничества во взяточничестве.

Число подобных преступлений выросло на 16,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в МВД журналистам «Известий». Ущерб, соответственно, увеличился с 32,4 миллиарда до 39,4 миллиарда рублей. Всего зафиксировано 24,5 тысячи преступлений, что является самым высоким показателем за последние восемь лет.

Причем коррупция выявлена в самых различных сферах деятельности: в августе технолог петербургского зоопарка, находясь в автомобиле на территории предприятия, получил от некоего мужчины 500 тысяч рублей в качестве взятки за содействие по заключению договоров на поставку товаров для нужд зоопарка. Взяточника взяли с поличным.