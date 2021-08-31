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Мошенники все чаще используют фейковый iCloud для кражи данных

  /   Обновлено: 31 августа 2021 01:39
Общество
Мошенники все чаще используют фейковый iCloud для кражи данных
pixabay.com

Москва, 31 августа. Всего с начала года в интернете появились около семи тысяч мошеннических доменов, в написании которых присутствует название iCloud.

Специалисты по информационной безопасности считают, что все сайты зарегистрированы злоумышленниками. Они намерены их использовать для фишинга — получения доступа к данным пользователей техники Apple.

Кража аккаунта в зависимости от пользовательских настроек может быть чревата не только потерей фото, но и платежных данных. Маскирующиеся под iCloud фишинговые сайты, судя по темпам регистрации, являются одними из самых востребованных у мошенников. Об этом сообщают «Известия».

Ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков отметил, что россияне уже становились жертвами компроментации сервиса iCloud. В частности, поступали сообщения о взломе аккаунтов звезд. При этом неизвестно, как именно это происходило: с помощью фишинга или перебора паролей.

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