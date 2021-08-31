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Объем заключенных на ВЭФ контрактов может достичь 4–4,5 трлн рублей в 2021 году
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Объем заключенных на ВЭФ контрактов может достичь 4–4,5 трлн рублей в 2021 году
Общество
Объем заключенных на ВЭФ контрактов может достичь 4–4,5 трлн рублей в 2021 году
photo.roscongress.org  /  Андрей Любимов

Владивосток, 31 августа. Объем заключенных на Восточном экономическом форуме контрактов может побить прошлогодний показатель и достичь 4–4,5 триллиона рублей, считают аналитики.

Форум, который проходит с 2015 года, состоится в начале сентября — со 2-го по 4-е — во Владивостоке, передают «Известия». Несмотря на коронавирусные ограничения, из-за которых введен гибридный формат, подразумевающий участие некоторых гостей дистанционно и работу телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио, программа все еще отличается насыщенностью: запланировано более 70 деловых мероприятий.

Главная тема — перспективы развития Дальнего Востока в современном мире, а также обсуждение вопросов цифровой трансформации, партнерства в эпоху COVID-19 и переход на ESG. Поднимутся такие вопросы, как развитие экспортных возможностей РФ, безуглеродной энергетики, лесопромышленности и туризма в ДФО. Известно, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин, который уже запланировал визит в регион в первых числах сентября.

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форум контракт вэф
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