Трамп предложил забрать у «Талибана» американское оружие и оборудование

Вашингтон, 30 августа. Экс-президент США Дональд Трамп выступил с предложением потребовать от «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) вернуть оборудование Вашингтону.

Трамп предложил заставить талибов вернуть американское оборудование за 85 млрд долларов или с помощью войск уничтожить его. В США признают, что «Талибану» досталось много американского оружия, которое долгое время поставлялось правительству Афганистана.

«Нужно потребовать вернуть все оборудование Штатам, включая каждый пенни от стоимости в 85 миллиардов долларов. Если его не вернут, мы либо должны прийти с... военной силой и забрать его, либо, по крайней мере, разбомбить его к чертям», — сказал бывший американский лидер.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кабула перейдет под контроль «Талибана» после вывода американских войск. Столичная воздушная гавань перейдет в руки талибов во вторник. Отмечается, что в настоящий момент боевики уже контролируют часть комплекса.

1 Организация запрещена на территории РФ.