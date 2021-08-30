Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 00:16
00:13
Общество
Объем заключенных на ВЭФ контрактов может достичь 4–4,5 трлн рублей в 2021 году
00:00
Экономика
Как Европа пострадает от сокращения поставок российского газа
23:56
Политика
Трамп предложил забрать у «Талибана» американское оружие и оборудование
23:50
Политика
Псаки объяснила, почему Байден смотрел на часы во время встречи тел военных США
23:32
Армия
США перестали контролировать кабульский аэропорт
23:30
Политика
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Афганистану
23:24
Политика
Байден разозлил семьи погибших в Кабуле американских военных
23:19
Политика
Протасевич объяснил, зачем поехал на Майдан
23:04
Общество
Кураев поддержал планы по возведению новых храмов в Москве
23:02
Наука
Найден способ снизить риск инсульта в зрелом возрасте
Все новости

Трамп предложил забрать у «Талибана» американское оружие и оборудование
Политика
Трамп предложил забрать у «Талибана» американское оружие и оборудование
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 30 августа. Экс-президент США Дональд Трамп выступил с предложением потребовать от «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) вернуть оборудование Вашингтону.

Трамп предложил заставить талибов вернуть американское оборудование за 85 млрд долларов или с помощью войск уничтожить его. В США признают, что «Талибану» досталось много американского оружия, которое долгое время поставлялось правительству Афганистана.

«Нужно потребовать вернуть все оборудование Штатам, включая каждый пенни от стоимости в 85 миллиардов долларов. Если его не вернут, мы либо должны прийти с... военной силой и забрать его, либо, по крайней мере, разбомбить его к чертям», — сказал бывший американский лидер.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кабула перейдет под контроль «Талибана» после вывода американских войск. Столичная воздушная гавань перейдет в руки талибов во вторник. Отмечается, что в настоящий момент боевики уже контролируют часть комплекса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Трамп предложил забрать у «Талибана» американское оружие и оборудование
трамп оружие талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru