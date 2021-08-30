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Псаки объяснила, почему Байден смотрел на часы во время встречи тел военных США

  /   Обновлено: 30 августа 2021 23:50
Политика
Псаки объяснила, почему Байден смотрел на часы во время встречи тел военных США
wikipedia.org  /  The White House

Вашингтон, 30 августа. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, почему президент США Джо Байден взглянул на часы в конце церемонии встречи тел погибших американских морпехов.

Траурная церемония встречи тел 13 погибших во время теракта в Кабуле американских морских пехотинцев прошла 30 августа. Она состоялась на военной базе в Делавере. В конце церемонии Байден стал посматривать на часы, после чего опять нарвался на критику.

Псаки попыталась объяснить такой поступок президента. По ее словам, глава администрации сильно переживал из-за потери своих солдат. Эта трагедия глубоко повлияла на него, а день, когда случился теракт, стал худшим за все время его правления, сказала представитель Белого дома.

После смерти 13 морских пехотинцев в Кабуле американцы начали обвинять Байдена в их гибели. Мать одного из погибших солдат назвала президента США «слабоумным куском дерьма». По ее словам, Байден отправил ее сына в Афганистан на смерть.

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