Псаки объяснила, почему Байден смотрел на часы во время встречи тел военных США

Вашингтон, 30 августа. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, почему президент США Джо Байден взглянул на часы в конце церемонии встречи тел погибших американских морпехов.

Траурная церемония встречи тел 13 погибших во время теракта в Кабуле американских морских пехотинцев прошла 30 августа. Она состоялась на военной базе в Делавере. В конце церемонии Байден стал посматривать на часы, после чего опять нарвался на критику.

Псаки попыталась объяснить такой поступок президента. По ее словам, глава администрации сильно переживал из-за потери своих солдат. Эта трагедия глубоко повлияла на него, а день, когда случился теракт, стал худшим за все время его правления, сказала представитель Белого дома.

После смерти 13 морских пехотинцев в Кабуле американцы начали обвинять Байдена в их гибели. Мать одного из погибших солдат назвала президента США «слабоумным куском дерьма». По ее словам, Байден отправил ее сына в Афганистан на смерть.