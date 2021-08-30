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Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Афганистану
Политика
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Афганистану
twitter.com  /  @RussiaUN

Нью-Йорк, 30 августа. Авторы резолюции Совбеза ООН по Афганистану проигнорировали озабоченности российской стороны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Москва предлагала отразить в резолюции негативный эффект вывоза важных для экономики специалистов и заморозки финансовых активов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России заявил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном по вопросам, связанным с ситуацией в Афганистане. Сотрудничество может осуществляться в той мере, на которую рассчитывает Лондон, уточнили в МИД РФ.

Ситуация в Афганистане обострилась в апреле, когда президент США Джо Байден объявил о скором завершении военной операции в стране. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) развернули наступление и 15 августа, не встретив сопротивления, взяли под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, своих граждан и сотрудников посольств эвакуировали многие государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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