Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Афганистану

Нью-Йорк, 30 августа. Авторы резолюции Совбеза ООН по Афганистану проигнорировали озабоченности российской стороны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Москва предлагала отразить в резолюции негативный эффект вывоза важных для экономики специалистов и заморозки финансовых активов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России заявил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном по вопросам, связанным с ситуацией в Афганистане. Сотрудничество может осуществляться в той мере, на которую рассчитывает Лондон, уточнили в МИД РФ.

Ситуация в Афганистане обострилась в апреле, когда президент США Джо Байден объявил о скором завершении военной операции в стране. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) развернули наступление и 15 августа, не встретив сопротивления, взяли под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, своих граждан и сотрудников посольств эвакуировали многие государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.