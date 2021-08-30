Байден разозлил семьи погибших в Кабуле американских военных

Вашингтон, 30 августа. Семья одного из морских пехотинцев, убитых в Афганистане на прошлой неделе, заявила, что Белый дом «полностью проигнорировал» смерть бойца.

Как сообщает телеканал Fox News, президент США Джо Байден отправился в город Дувр, штат Делавэр, в минувшие выходные, чтобы присутствовать на траурных мероприятиях по передачи тел 13 военнослужащих, погибших в результате терактов в Кабуле на прошлой неделе. Также глава государства собирался встретиться с семьями солдат.

Дженна МакКоллум, беременная жена морского пехотинца Райли МакКоллума, вместе с отцом и сестрами погибшего военного должна была встретиться с президентом, но в итоге с Байденом поговорила только Дженна. Сестра убитого в Афганистане бойца Ройс МакКоллум заявила, что они с отцом отказались встречаться с главой Белого дома, поскольку считают его виновным в смерти морпеха.

Однако встреча Дженны с Байденом прошла не так, как она ожидала, беременная вдова была расстроена после краткого разговора с президентом. По словам Ройс, семья считает разговор президента с Дженной пустым и лишенным смысла. Байден, похоже, продемонстрировал «полное пренебрежение к потере нашего морского пехотинца», подчеркнула девушка.

Сестра погибшего морпеха рассказала, что Байден говорил о службе своего сына-ветерана Бо Байдена и его смерти от рака мозга — эту тему Байден также поднял, обращаясь к нации после теракта смертника в Кабуле и разговаривая с новым премьер-министр Израиля.

«Вы не можете облажаться так сильно, как он, и просто извиниться, — заявила Ройс, говоря о Байдене. — Этого не должно было случиться, и жизнь каждого в его руках».

Паула Кнаусс из Флориды, мать 23-летнего штабного сержанта Райана Кнаусс, заявила, что она была убита горем из-за потери сына, и жестко раскритиковала «поспешный уход Байдена после 20 лет войны».

«Это позорит имя всех тех, кто воевал в прошлом, а сейчас находится в земле или сражается за границей, [82-й] ВДВ моего сына все еще там, и они заслуживают защиты», — подчеркнула Кнаусс.

Белый дом не стал комментировать произошедшее в ответ на обращение Fox News.

Байден 14 августа объявил о выводе американских войск из Афганистана. Уже на следующий день группировка «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) установила полный контроль над столицей. 28 августа в Кабуле прогремели несколько взрывов. Общее число погибших превысило 100 человек, среди них — 13 военнослужащих США. Количество пострадавших, по данным министерства здравоохранения страны, приблизилось к полутора тысячам. Ответственность за организацию взрывов взял на себя ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.