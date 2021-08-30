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Протасевич объяснил, зачем поехал на Майдан

  /   Обновлено: 30 августа 2021 23:19
Политика
Протасевич объяснил, зачем поехал на Майдан
Global Look Press  /  facebook.com/pr0tez

Киев, 30 августа. Белорусский журналист Роман Протасевич отправился в Киев на протесты не как представитель СМИ. Он был сторонником протестующих украинцев.

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta в интервью для издания «Страна.ua» заявил, что было бы глупо отрицать тот факт, что он поддерживал Майдан. Результаты протестов — отдельная тема для разговора, но тогда ему казалось, что он поступал правильно.

«Люди протестуют, люди выражают свое мнение, люди добиваются своих прав и свобод, и люди пытаются выбирать свое будущее, европейское будущее. Майдан стал словом нарицательным, но изначально было движение на запад, а не на восток», — подчеркнул Протасевич.

Ранее журналист Роман Протасевич вспомнил события на Майдане, во время которых он попал в потасовку, а затем был избит. Бывший блогер рассказал, что стал жертвой агрессии сотрудников «Беркута».

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