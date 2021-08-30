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Кураев поддержал планы по возведению новых храмов в Москве
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Кураев поддержал планы по возведению новых храмов в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 августа. Храмы должны возводиться в районах новостроек, как и все остальные объекты социокультурной сферы, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

Москва постоянно меняется в своих локациях. Храмовая география, по словам протодиакона, должна этому соответствовать.

«Вы же не будете возмущаться тем, что открываются новые гипермаркеты, новые магазины и новые школы. Так же и здесь», — подчеркнул отец Андрей.

Кураев прокомментировал сведения в СМИ о планах по строительству 500 новых православных церквей в российской столице. Эта информация, по его мнению, может оказаться слегка преувеличенной.

Протодиакон, по данным портала INFOX, добавил, что храмы в российских городах существуют на деньги атеистов. Речь идет о людях, которые посещают церкви два раза в жизни. Сначала для крещения, а потом для отпевания. За эти обряды они и платят.

Андрей Кураев ранее раскритиковал РПЦ за реакцию на превращение собора Святой Софии в мечеть. Он не считает, что это следует воспринимать как межрелигиозный конфликт.

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Все новости / Общество / Кураев поддержал планы по возведению новых храмов в Москве
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