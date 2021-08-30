Найден способ снизить риск инсульта в зрелом возрасте

Стокгольм, 30 августа. Шведские врачи нашли способ снизить риск инсульта и даже смерти, в этом поможет скрининговое исследование на фибрилляцию предсердий, сообщает журнал The Lancet.

Научные сотрудники Каролинского института проанализировали данные 28 тысяч человек в возрасте 75-76 лет. Половину испытуемых пригласили на скрининговое обследование, согласились участвовать 7165 человек.

Участники заполнили опросник и прошли электрокардиографию (ЭКГ). Кроме того, им дали аппарат ЭКГ на дом и попросили в течение двух недель регистрировать свой сердечный ритм дважды в день. В случае необходимости участников исследования направляли к кардиологу.

Здоровье добровольцев в среднем отслеживали на протяжении семи лет. У прошедших скрининговое обследование чаще выявляли фибрилляцию предсердий, у 31,9% их них случилось сильное кровотечение или инсульт, некоторые умерли. В контрольной группе показатель составил 33%.

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