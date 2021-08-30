«Иначе была бы катастрофа»: депутат Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой

Москва, 30 августа. В 2018 году парламентарии приняли трудное, но своевременное решение о пенсионной реформе, иначе страну вскоре ждала бы катастрофа, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

Депутат Госдумы от «Единой России», первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский раскритиковал предвыборные заявления некоторых представителей КПРФ о необходимости отмены пенсионной реформы и возвращении «старого» пенсионного возраста в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

Парламентарий подчеркнул, что не завидует своим коллегам, которым приходится подписываться под такими обещаниями, ведь выполнить их они не смогут. Более того, Боярский отметил, что те, кто перед выборами критикует реформу, на самом деле сами ее поддерживали в 2018 году.

«В кулуарах они улыбались, разводили руками и говорили: "Ну, конечно, вы все делаете правильно. По-другому уже нельзя, но вы уж нас простите, у нас же тут состязательный процесс"», — вспомнил он.

Депутат объяснил, что решение об изменении пенсионной системы назрело. Затягивать с его принятием было нельзя.

«У нас там вот такая дырка в корабле, а мы бы выходили и говорили: "Все в порядке, все хорошо". А потом сошли бы с трапа, и этот корабль пришлось бы спасать уже не постепенно, как мы с правительством это растянули на годы, а нужно было бы рубить по живому. И это был бы стресс, это была бы такая катастрофа. Это был бы страшный удар по людям и внутриполитической ситуации», — подчеркнул он.

Боярский добавил, что сегодня вновь бы проголосовал за этот закон, поскольку он был необходим стране.

Вопрос о пенсионной реформе стал одним из главным в предвыборной кампании КПРФ. Ранее депутат-коммунист Николай Коломейцев и вовсе предложил избавиться от Пенсионного фонда РФ. По его мнению, и без ПФР можно «платить вполне себе приличную пенсию, и не содержать многотысячные коллективы пенсионных фондов с дворцами». Однако, по его словам, увеличить пенсии будет все равно не просто: для этого потребуется изменить несколько сфер экономики.