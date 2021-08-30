Протасевич раскрыл подробности избиения на Майдане

Киев, 30 августа. Белорусский журналист Роман Протасевич вспомнил события на Майдане, во время которых он попал в потасовку, а затем был избит.

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta дал интервью изданию «Страна.ua». В нем он рассказал, как в 2013 году посетил Киев во время протестов, что обернулось для него увечьями.

Он рассказал, что ходил между баррикадами, смотрел, как все устроено. Он контактировал как с протестующими, так и с представителями правоохранительных органов.

«Потом, в один момент, был отдан приказ. Туда (на Лютеранскую улицу. — Прим. ред.) начал стягиваться «Беркут», начались стычки, потом началась давка. Всех взяли в кольцо и начали сильно сдавливать. В один из моментов бойцы раскрыли щиты и получился такой узкий коридор, в который толпа начала просто вываливаться», — отметил журналист.

Он добавил, что вышел в образовавшийся коридор один из первых, где сотрудники «Беркута» стали его избивать. Он упал и пока лежал на мостовой, один из бойцов пнул его ногой в лицо. Он потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи.

Ранее сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич объяснил, как оказался в рядах националистов «Азова» в Донбассе.