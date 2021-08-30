Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 22:45
22:40
Политика
Протасевич раскрыл подробности избиения на Майдане
22:29
Армия
Россия продемонстрировала США преимущество «Калибров» над «Томагавками»
22:21
Общество
«Тануки» обратилась к Дурову с просьбой заблокировать «Мужское государство»
22:00
Политика
Политсоветник Маркелов предрек серию терактов на территории США
21:49
Политика
Выжившие в аэропорту Кабула рассказали о стрельбе американцев в мирных жителей
21:26
Весь мир
Лидер колумбийских ультраправых боевиков сбежал из тюрьмы в Кордове
21:25
Армия
Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере
21:25
Весь мир
Власти Мексики пытаются сдержать сотни мигрантов, направляющихся в Мехико
21:21
Происшествия
Полиция задержала осквернителей Вечного огня в Севастополе
21:21
Спорт
«Валидольный турнир»: журналист Яременко высказался о победе России на ЧМ по пляжному футболу
Все новости

Россия продемонстрировала США преимущество «Калибров» над «Томагавками»
Армия
Россия продемонстрировала США преимущество «Калибров» над «Томагавками»
Федеральное агентство новостей

, 30 августа. Испытания в Сирии российских крылатых ракет «Калибр» показали их преимущество над американскими «Томагавками», заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Новейшее высокоточное оружие Россия впервые продемонстрировала в Сирии. Первый удар по террористам «Калибрами» здесь был нанесен в 2015 году. Американцам после этого стало понятно, что не только они могут совершать массированную ракетную бомбардировку. У России появилось оружие, превосходящее их «Томагавки».

«Любая война — двигатель военного прогресса, она вскрывает недостатки имеющегося в распоряжении оружия, после чего становится понятным, куда дальше двигаться его разработчикам, чтобы получить качественные образцы», — подчеркнул Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

В Сирии, по словам военного эксперта, были обкатаны многие вооружения. Исключение составили С-400. Участие в боевых действиях они не принимали, хотя и были доставлены на авиабазу Хмеймим после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24.

«Большинство видов российского оружия мы там испытали, причем не только сухопутных сил, но и авиации с военно-морским флотом, который за раз выпускал по позициям террористов десятки ракет "Калибр"», — добавил Литовкин.

Некоторые запуски «Калибров» были произведены из акватории Каспийского моря. Ракеты, как отметил эксперт, шли через воздушное пространство третьих стран.

Подход министра обороны Сергея Шойгу позволил добиться успешной модернизации Вооруженных сил России. Такое мнение ранее выразил депутат Юрий Швыткин.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия продемонстрировала США преимущество «Калибров» над «Томагавками»
сша ракеты калибр томагавки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru