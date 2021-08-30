Россия продемонстрировала США преимущество «Калибров» над «Томагавками»

, 30 августа. Испытания в Сирии российских крылатых ракет «Калибр» показали их преимущество над американскими «Томагавками», заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Новейшее высокоточное оружие Россия впервые продемонстрировала в Сирии. Первый удар по террористам «Калибрами» здесь был нанесен в 2015 году. Американцам после этого стало понятно, что не только они могут совершать массированную ракетную бомбардировку. У России появилось оружие, превосходящее их «Томагавки».

«Любая война — двигатель военного прогресса, она вскрывает недостатки имеющегося в распоряжении оружия, после чего становится понятным, куда дальше двигаться его разработчикам, чтобы получить качественные образцы», — подчеркнул Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

В Сирии, по словам военного эксперта, были обкатаны многие вооружения. Исключение составили С-400. Участие в боевых действиях они не принимали, хотя и были доставлены на авиабазу Хмеймим после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24.

«Большинство видов российского оружия мы там испытали, причем не только сухопутных сил, но и авиации с военно-морским флотом, который за раз выпускал по позициям террористов десятки ракет "Калибр"», — добавил Литовкин.

Некоторые запуски «Калибров» были произведены из акватории Каспийского моря. Ракеты, как отметил эксперт, шли через воздушное пространство третьих стран.

Подход министра обороны Сергея Шойгу позволил добиться успешной модернизации Вооруженных сил России. Такое мнение ранее выразил депутат Юрий Швыткин.