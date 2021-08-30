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«Тануки» обратилась к Дурову с просьбой заблокировать «Мужское государство»
Общество
«Тануки» обратилась к Дурову с просьбой заблокировать «Мужское государство»
instagram.com  /  @durov

Москва, 30 августа. Сеть ресторанов «Тануки» обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать «Мужское государство».

Представители сети попросили обратить внимание на личный блог основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова и его единомышленников, отметив, что публикующаяся там информация является экстремистской и разжигает ненависть к людям по ряду признаков, включая гендерный, национальный и другие.

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций», — подчеркнули авторы обращения.

«Тануки» предложила подписчикам отметить под постом аккаунты Дурова и Минцифры и спросить, когда канал Позднякова в Telegram будет заблокирован.

Такие меры сеть решила предпринять после атаки на свой сайт, которую организовали сторонники «МГ» из-за публикации на портале фотографии темнокожего мужчины и флага ЛГБТ.

Ранее в России ограничили доступ к другому источнику экстремистских сведений — российские операторы и провайдеры начали блокировать приложение «Навальный».

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ресторан мужское государство тануки
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