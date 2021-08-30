Выжившие в аэропорту Кабула рассказали о стрельбе американцев в мирных жителей

Кабул, 30 августа. После недавнего теракта в аэропорту Кабула жителей потрясло еще одно происшествие. Речь идет об авиаударе беспилотника США по заминированному автомобилю в столице Афганистана.

По данным американской разведки, в месте авиаудара находился заминированный автомобиль, который был приготовлен для теракта в аэропорту, и США решили пойти на упреждение — совершить атаку. В результате чего погибли 12 мирных жителей, из которых шестеро — дети.

В Пентагоне заявили, что операция прошла успешно, а жертвы — неизбежный урон. Никто не вспомнит о них позже, ведь важно главное — 26 августа при теракте погибли 13 американских морпехов, пишет «Комсомольская правда».

После событий того дня оборонное ведомство заявило, что у смертника якобы были сообщники с автоматами. Однако выжившие в аэропорту Кабула рассказали, что в них стреляли не какие-то выдуманные террористы, а сами американцы.

«Когда произошел взрыв, мы побежали и увидели, что стреляют со стороны американцев — кому-то в живот попадало, кому-то в голову», — вспоминает Наджила Джан.

Она планировала вылететь из Афганистана на одном из эвакуационных рейсов. По ее словам, в аэропорту была давка, и американские солдаты думали, что среди них может быть еще один террорист, поэтому начали стрелять в мирных жителей без разбора.

«Они были всегда были такими приветливыми, называли нас друзьями, а потом просто расстреляли в упор», — рассказал еще один выживший.

После авиаудара ВС США движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) осудило такое решение американцев. По их словам, они не должны были проводить «произвольные» ракетные удары по Кабулу.

1 Организация запрещена на территории РФ.