«Валидольный турнир»: журналист Яременко высказался о победе России на ЧМ по пляжному футболу

Санкт-Петербург, 30 августа. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко считает, что победа сборной России на ЧМ по пляжному футболу была предсказуемой, но турнир он назвал «валидольным».

Россия одержала победу в домашнем чемпионате по пляжному футболу, обыграв сборную Японии со счетом 5:2. Спортивный журналист Николай Яременко высказался на этот счет. По его мнению, все ждали именно такого исхода ЧМ, но сенсацией данный факт назвать сложно.

«Весьма валидольный был турнир. Потому что каждый раз было все «на тоненького». Мы могли где угодно вылететь — и по пенальти от Швейцарии, в полуфинале. И с трудом в овертайме в непростом матче дожали Испанию, и простые матчи с Парагваем были в групповой части турнира», — высказался Яременко в ходе пресс-конференции на базе медиацентра «Патриот».

Спикер считает, что ничего удивительного в победе России нет, так как тренер у команды все тот же — Михаил Лихачев. Благодаря ему национальная сборная уже побеждала в аналогичных соревнованиях мирового масштаба.

Ранее глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал чемпионат по пляжному футболу в России лучшим в истории.