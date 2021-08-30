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«Валидольный турнир»: журналист Яременко высказался о победе России на ЧМ по пляжному футболу
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Яременко посоветовал не сравнивать результаты сборных России по футболу на траве и песке
Спорт
Яременко посоветовал не сравнивать результаты сборных России по футболу на траве и песке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 августа. Спортивный эксперт Николай Яременко предположил, что мешает сборной России по футболу на траве добиваться успехов в отличие от команды «пляжников».

Медиацентр «Патриот» пригласил журналистов для брифинга на тему победы сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира. Экспертом конференции выступил главред издания «Советский спорт» Николай Яременко. Наиболее острым вопросом встречи стало сравнение успехов сборных. Однако журналист посоветовал не сравнивать достижения команд в видах футбола на песке и траве. Эксперт объяснил, почему они имеют слишком много различий.

«Разные навыки, разные умения здесь нужны, в большом футболе хороший дриблинг, скоростным образом подключиться к атаке, постоянные забегания, открывания, другое мышление, менталитет. Здесь техничность, атлетичность, выносливость выходит на первый план. <...> Мы не деградировали, просто футбол топчется на месте, а сегодня уже недостаточно быть на том же месте, нас сейчас сразу же обходят. В пляжном футболе благодаря Александру Алаеву и особенно многие иронизируют», — объяснил эксперт.

Яременко также отметил, что если бы не Алаев и Сергей Анохин и их усилия 10-12 лет назад, сборной не удалось бы достичь успехов. Однако теперь эксперт обеспокоен предстоящим матчем между Россией и Хорватией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Игрок сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный получил награду после финального матча ЧМ. Спортсмен забил финальный гол и стал лауреатом премии «Серебряный мяч».

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футбол чемпионат яременко
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