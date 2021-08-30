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Спорт
«Валидольный турнир»: журналист Яременко высказался о победе России на ЧМ по пляжному футболу
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Журналист Яременко назвал вероятный исход матча России с Хорватией в рамках отбора ЧМ-2022
Спорт
Журналист Яременко назвал вероятный исход матча России с Хорватией в рамках отбора ЧМ-2022
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 августа. Спортивный эксперт Николай Яременко оценил победу россиян на ЧМ по пляжному футболу. Журналист объяснил, сможет ли этот результат вдохновить сборную перед ЧМ в Катаре.

Медиацентр «Патриот» пригласил представителей СМИ для конференции на тему «Как Россия стала чемпионом мира по футболу». Поводом для мероприятия послужило лидерство российской сборной на чемпионате мира по пляжному футболу на песке.

Главный редактор издания «Советский спорт» Николай Яременко выступил экспертом брифинга. Журналист признался, что сомневается в способности победителей вдохновить сборную России по футболу на траве в преддверии матча квалификации ЧМ с Хорватией.

«Это красивая история для журналистов, но это не та история. Эти виды не пересекаются. Что касается вдохновения, не знаю, новый турнир и новая встряска. Не помню, когда мы у хорватов выигрывали. Я боюсь, что случится печальное, боюсь, мы сыграем условно 1:3 и на следующий день будем говорить, что неплохая игра была», — поделился журналист.

Яременко отметил, что наиболее вероятным исходом будет выход россиян в стоковый турнир. Однако на этом этапе встретятся еще три команды, поэтому эксперт скептически настроен касательно шансов сборной.

Ранее футбольный аналитик Алексей Стрепетов оценил успех российской команды на ЧМ по пляжному футболу. Эксперт объяснил в беседе с ФАН, почему основной сборной не удается достичь впечатляющих результатов.

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футбол чемпионат яременко
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