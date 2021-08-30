Главред «Советского спорта» Яременко оценил идею снять лимит на легионеров в футболе

Санкт-Петербург, 30 августа. Спортивный эксперт Николай Яременко опроверг связь между качеством игры российской сборной по футболу и лимитом на легионеров в клубах.

Медиагруппа «Патриот» пригласила журналистов для брифинга на тему «Как Россия стала чемпионом мира по футболу». Экспертом конференции выступил главный редактор издания «Советский спорт» Николай Яременко. Поводом для встречи стала третья победа российской сборной на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.

На этом фоне индустрия футбола на траве оказалась на пороге перемен. Так, совсем скоро российские клубы могут лишиться лимита на легионеров. Эта инициатива вызвала противоречивую реакцию в сообществе экспертов. Однако Яременко оценил идею и отметил, что качество игры спортсменов не связано с лимитом.

«Есть страны, где лимита нет, либо он лояльный, где играют порой за команду 11 иностранцев и чуть ли не во всей лиге сплошные иностранцы, но никто не говорит о том, что там нет сборной. <...> Лимит разный, но жесткого и придуманного, каким является он у нас, он больше даже является квотой, наверное, нет. Где есть квотирование, преференции, там и начинаются экономические извращения», — объяснил журналист.

Ранее футбольный эксперт Константин Осипов прокомментировал идею снять лимит легионеров. Журналист объяснил, почему эту инициативу необходимо внедрить в российских клубах.