Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере

Кабул, 30 августа. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) атаковали аванпост в Панджшере.

Силам сопротивления удалось отразить атаку. Соответствующей информацией поделилось местное телевидение, ссылаясь на информатора близкого к сопротивлению. Однако столкновения все еще продолжаются.

«Талибан» недавно представил нового исполняющего обязанности министра высшего образования в Афганистане. Боевики выбрали на этот пост Абдула Баки Хаккани. Он с 1996 по 2001 год занимал должность губернатора провинций Хост и Пактика.

1 Организация запрещена на территории РФ.