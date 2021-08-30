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Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере
Армия
Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 30 августа. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) атаковали аванпост в Панджшере.

Силам сопротивления удалось отразить атаку. Соответствующей информацией поделилось местное телевидение, ссылаясь на информатора близкого к сопротивлению. Однако столкновения все еще продолжаются.

«Талибан» недавно представил нового исполняющего обязанности министра высшего образования в Афганистане. Боевики выбрали на этот пост Абдула Баки Хаккани. Он с 1996 по 2001 год занимал должность губернатора провинций Хост и Пактика.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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