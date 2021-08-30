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Лидер СДСП объявил о расколе правящей партии Судана
Весь мир
Лидер СДСП объявил о расколе правящей партии Судана
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 30 августа. Партии внутри Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) не хотят единства альянса. Об этом сообщил член Технического комитета движения Адиль аль-Муфти изданию Assayha.

Политик рассказал, что ведутся переговоры, направленные на преодоление разногласий и объединение политических сил, входящих в СДСП. Лидер альянса добавил, что на данный момент продвижения в процессе примирения не наблюдается.

Аль-Муфти обвинил ряд партий в нежелании добиться единства политического движения. По его словам, не все фракции согласились сесть за стол переговоров.

«Некоторые партии в Центральном совете СДСП не желают участвовать в диалоге», — сказал политик.

Он подчеркнул необходимость переговоров для разрешения проблем внутри Сил Декларации свободы и перемен.

Разногласия между партиями появились несколько месяцев назад. Они стали результатом неопределенной политики гражданского правительства премьер-министра Абдаллы Хамдока.

На прошлой неделе председатель Суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан пообщался с членами Технического комитета СДСП. Представители политических движений во время встречи раскритиковали инициативу «Путь вперед», предложенную главой кабмина.

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судан
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