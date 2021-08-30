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Протасевич раскрыл детали неправдоподобной истории про «российский спецназ» в Белоруссии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 21:04
Общество
Протасевич раскрыл детали неправдоподобной истории про «российский спецназ» в Белоруссии
Global Look Press  /  facebook.com/pr0tez

Минск, 30 августа. Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич назвал фейком ситуацию с «российским спецназом» в Белоруссии.

Журналист в первом интервью украинскому телевидению рассказал, что он неоднократно говорил, что история с якобы нахождением российских спецназовцев на территории Белоруссии является фейковой. Протасевич признался, что изначально не собирался публиковать этот вброс на своем ресурсе, однако его коллега — основатель Nexta Степан Путило настоял на этом.

«Был реально разговор: это не Россия. Даже, если бы здесь был российский спецназ, они не стали бы себя изобличать. Степан (Путило — Прим. ред.) решил это опубликовать, хотя мы очень долго спорили. Потом было опровержение, но оно проскочило так, что этого никто не заметил», — признался Роман Протасевич.

Напомним, в июле прошлого года в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которые оказались в стране транзитом. Все они направлялись в другое государство. После разбирательства 32 отпустили и они вернулись на родину, один остался в Белоруссии, так как имел гражданство этой страны.

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