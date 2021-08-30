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Лидер Замбии начал борьбу с бесчинствами сотрудников правоохранительных органов
Весь мир
Лидер Замбии начал борьбу с бесчинствами сотрудников правоохранительных органов
flickr.com  /  vlagoddess

Лусака, 30 августа. Президент Замбии Хакаинде Хичилема приступил к проведению реформ в стране. В первую очередь перемены коснулись силовых структур.

Хичилема поставил новых руководителей на посты командующих замбийской армией, ВВС, национальной службы и полиции.

«В действиях вы должны учитывать интересы народа и неуклонно служить стране, обеспечивая при этом уважение прав и свобод человека», — заявил лидер республики.

В прошлом президент испытал на себе жестокость силовиков. Он несколько раз подвергался задержанию и в полной мере ощутил все недостатки замбийских правоохранительных органов. Именно поэтому Хичилема выбрал приоритетной задачей проведение реформ в проблемной структуре:

«Полиция должна надлежащим образом проверять данные перед арестом подозреваемых. Нельзя заключать людей под стражу до завершения расследования».

Новый лидер получил 2,8 млн голосов на прошедших президентских выборах. Счет экс-главы Эдгар Лунгу оказался на миллион меньше. По сообщениям замбийского избирательного комитета, явка составила 70%.

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