Пьяная женщина-водитель сбила мать с сыном на обочине в Енисейске

Енисейск, 30 августа. Женщина за рулем иномарки совершила наезд на жительницу Красноярского края и ее сына, которые шли по обочине.

Инцидент произошел в Енисейске на улице Рабоче-Крестьянской. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, пешеходов с тяжелыми травмами доставили в больницу.

«26-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Subaru Impreza, допустила наезд на пешеходов — женщину 47 лет и ее несовершеннолетнего сына, которые шли по обочине во встречном направлении», — говорится в сообщении правоохранителей.

В ходе проверки было установлено, что женщина водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало содержание у нее у в крови 0,97 промилле.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и сотрудников Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии уточняются.