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Протасевич объяснил, как оказался в рядах националистов «Азова» в Донбассе

  /   Обновлено: 30 августа 2021 21:03
Армия
Протасевич объяснил, как оказался в рядах националистов «Азова» в Донбассе
Prt Scr youtube.com  /  Страна.ua / прямой эфир

Минск, 30 августа. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что изначально даже не подозревал, чем занимается украинский батальон «Азов».

Так блогер объяснил украинскому изданию «Страна» свое появление на фото в форме киевских националистов. На одном из снимков Протасевич позирует с пулеметом в руках.

«Я искал возможность оказаться на фронте, поснимать, попасть на фронт было не такой уж и сложной задачей. Я искал варианты. Нашел вариант, что была одна из организаций, которая помогала белорусам, которые хотели помогать украинцам на линии фронта», — рассказал он.

При этом Протасевич заверил, что в тот момент не было известно, в каком подразделении он окажется. Даже попав на базу «Азова» в Киеве, блогер не знал, чем известен батальон.

Ранее Протасевич оценил свои шансы оказаться на свободе по итогам следственных действий. Он выразил надежду, что суд учтет его «встречные шаги» при вынесении приговора.

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украина донбасс протасевич
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