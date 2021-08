Власти Мексики пытаются сдержать сотни мигрантов, направляющихся в Мехико

Мехико, 30 августа. Сотни мигрантов из стран Центральной Америки направляются в столицу Мексики чтобы потребовать ускоренного предоставления убежища.

Правительство Мексики развернуло силы безопасности, чтобы остановить караван мигрантов, которые в субботу покинули город Тапачула на юге страны и направились в Мехико в надежде получить ускоренное убежище.

Пользователи социальных сетей сообщают о столкновениях мигрантов с бойцами Национальной гвардии страны. По состоянию на вечер субботы им удалось преодолеть примерно 30 километров пути.

Tapachula Mexico aggressive confrontation Between migrants and the national guard. #migrantcaravan #EnoughIsEnoughatTheborder pic.twitter.com/JjIDEYlEPP — Oscar El Blue (@Oscarelblue) August 30, 2021

Here’s the way Mexican migration agents along with members of the Mexican National Guard greeted migrants today in Tapachula, #Chiapas, Mexico. Hundreds of migrants were beaten and stomped in their attempt to reach the U.S. ???????? ????:@pedrogerardo26 #CaravanaMigrante pic.twitter.com/ndjno430M6 — Voices in Movement (@VIM_Media) August 30, 2021

В течение нескольких дней мигранты, размещенные в Тапачуле устраивали акции протеста, требуя ускорить рассмотрение их дел, чтобы они могли покинуть южный штат и переехать в другие части Мексики или направиться к границе США, не рискуя столкнуться с депортацией.

Tapachula México, 120,000 migrants are awaiting to transit to the borders of the United States of America, four days consistently a protest in the border that connects to Guatemala. #EnoughIsEnough pic.twitter.com/ZMbwWDL7id — Oscar El Blue (@Oscarelblue) August 27, 2021

«Мы не можем выжить в Тапачуле. Мы просим правительство Мексики создать для нас гуманитарный коридор, чтобы мы могли добраться до границы США», — говорит 31-летний колумбийский мигрант Карлос Корреа, который сказал, что присоединился к каравану в субботу, прождав три месяца и так и не получил ответа на свое ходатайство о предоставлении убежища.

В то же время Мексика сталкивается с растущим давлением со стороны администрации Джо Байдена, которая требует у правительства страны конкретных шагов по сокращению миграции в США. В последние недели мексиканское правительство отправило тысячи мигрантов на юг Мексики самолетом, откуда их доставляют автобусом до границы с Гватемалой.