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«Это близко всем нам»: африканцы поделились впечатлениями от просмотра фильма «Шугалей»
Весь мир
«Это близко всем нам»: африканцы поделились впечатлениями от просмотра фильма «Шугалей»
Кадр из фильма «Шугалей»  / 

Медиахолдинг Afrique Media презентовал на YouTube-канале российский фильм «Шугалей». Отечественный боевик опубликовали с французским дубляжем. Всего за неделю картину посмотрели более 3 тысячи человек.

В комментариях пользователи отметили сильные стороны ленты. Также они обратили внимание на реалистичность картины. У создателей получилось снять правдивый фильм при минимальном использовании спецэффектов:

«Это очень хорошее кино! Такой захватывающий сюжет и персонажи, которым сопереживаешь с первой минуты фильма. Самое ценное, конечно, что фильм основан на реальных событиях и рассказывает о том, как человек может пострадать за правду. Это очень близко всем нам здесь, в Африке».

Сюжет боевика рассказывает историю, которая произошла с российским социологом Максимом Шугалеем. Он и его переводчик Самер Суэйфан работали в Ливии над задачей Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). В мае 2019 года их задержали. Мужчин обвинили в попытке повлиять на грядущие выборы. Москва опровергла все претензии к россиянину и его помощнику.

«Это близко всем нам»: африканцы поделились впечатлениями от просмотра фильма «Шугалей»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Зрители остались под впечатлением от главного героя:

«Он молодец. Мне очень понравилось, что его интересовало именно мнение обычных людей. Нас редко спрашивают, чего мы хотим. А нам много-то и не надо, мы просто хотим жить в мире. И ливийцы хотят жить в мире, а Шугалея за это в тюрьму посадили и мучили».

Многие рецензенты выразили соболезнования жителям, чью страну фактически разрушили:

«Ливийцев очень жаль. Они заложники ситуации, когда иностранный капитал используется для финансирования террористов и бандитов. У меня грустно на душе, в этом фильме правильная идея. Всае мы болеем за ливийцев, которые умирают и страдают из-за политических игр».

Зрители обратили внимание, что военная помощь Москвы могла облегчить процесс восстановления безопасности столицы Ливии:

«Было бы отлично, если бы Россия поддержала национальную армию в освобождении Триполи. Фильм крутой, он меня тронул. Хорошая работа, которая отражает действительность ливийцев».

Ранее медиахолдинг Afrique Media показал африканцам «Туриста». Боевик про отечественных специалистов в ЦАР посмотрели более 2 миллионов пользователей.

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африка шугалей
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