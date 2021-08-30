Экономист Хазин рассказал, как слова Путина о будущем могут изменить жизнь россиян

Москва, 30 августа. Подход президента Российской Федерации Владимира Путина кардинально поменяет социально-экономическую политику страны, заявил экономист Михаил Хазин.

По его словам, не так давно глава государства использовал такое понятие, как образ будущего для России. Экономист считает, что под этим заявлением Путин имел в виду развитие страны с соблюдением максимально консервативных принципов, основополагающим из которых является традиционный институт семьи.

По мнению эксперта, соответствующий подход запустит процесс, который спровоцирует кардинальные изменения в проводимой Правительством России социально-экономической политике. Он уточнил, что госорганы, разные службы и ведомства сделают улучшение условий для создания новых и успешных семей приоритетом своей работы.

Хазин уверен, что в рамках маневра, который навсегда изменит жизнь граждан, Путин согласился с недавним предложением российского министра обороны Сергея Шойгу. Речь идет о строительстве новых городов-миллионников на территории Сибири, которые позволят государству сделать качественный научно-технический рывок. Также Шойгу рассматривал вариант с переносом Москвы в один из таких мегаполисов.

«Национальная служба новостей» сообщала, что российское правительство успешно применяет некоторые экономические меры ограничительного характера для сдерживания цен. Соответствующим заявлением поделился глава государства во время встречи с работниками завода «Цемикс» в Башкирии.

Ранее стала известна дата поездки Путина на Дальний Восток. По данным Кремля, российский президент посетит регион 1 сентября.