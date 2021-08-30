Премьер Эфиопии совершил рабочую поездку в Руанду

Аддис-Абеба, 30 августа. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с президентом Руанды Полем Кагаме.

Одной из главных причин рабочего визита стала необходимость решения проблемы с гуманитарным кризисом, охватившим множество эфиопских штатов.

Локальный межэтнический конфликт в Тыграе распространился на соседние провинции в результате действий сепаратистов и примкнувшим к ним радикалов. Июльское заседание Совета Безопасности ООН по тыграйскому вопросу не принесло ожидаемых результатов. Стороны не смогли прийти к компромиссу.

Через некоторое время боевики активизировались и приступили к узурпации власти в северо-западных регионах Эфиопии. Действия радикалов вынудили миллионы людей покинуть дома. Неисчислимое количество граждан оказалось на грани голода. Боевики перехватывали гуманитарные конвои, грабили мирное население и сжигали магазины.

Совбез ООН созвал еще одно заседание, в ходе которого страны-участники приняли решение о невмешательстве в дела суверенного государства. Предполагается, что эфиопские власти стабилизируют обстановку без привлечения иностранных сил.

коллаж Федерального агентства новостей /

Сейчас правительство в экстренном порядке ищет союзников, которые помогут стране выйти из состояния гуманитарного кризиса. Ранее Абий Ахмед встретился с президентом Уганды для обсуждения аналогичного вопроса.