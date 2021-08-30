Роман Протасевич объяснил отток аудитории Telegram-канала Nexta

Киев, 30 августа. Белорусский журналист Роман Протасевич дал первое интервью украинскому медиа. Автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta рассказал об оттоке аудитории.

Последнее время нашумевший канал практически не обновляется и, можно сказать, что существует в спящем состоянии. Протасевич считает, что подобное поведение подписчиков характерно для всего медиарынка. Nexta был актуален год назад, поскольку люди могли оперативно следить за происходящим в стране.

«Все потихоньку начинает откатываться в состояние, которое было до выборов. Это обычный процесс, возврат к тому ядру аудитории, который был изначально», — отметил Протасевич в интервью для медиа «Страна.ua».

Он обратил внимание, что долгое время у Telegram-каналов было свое видение, Nexta являлась лидером по количеству инсайдерской информации. Однако спустя время все каналы вышли на один уровень.

«Nexta была лидером по количеству инсайдерской информации. Сейчас все стали абсолютно одинаковы, и сделать что-либо с этим практически невозможно. Время Telegram-каналов проходит, люди читают более традиционные издания», — отметил журналист.

Ранее Протасевич оценил свои шансы выйти на свободу после завершения следственных действий. Он отметил, что полностью сотрудничает с правоохранителями.