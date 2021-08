Южный Судан остался без интернета и сотовой связи в преддверии протестов

Лондон, 30 марта. Сетевые данные следящей за кибербезопасностью организации NetBlocks подтвердили, что в преддверии запланированных общенациональных протестов в Южном Судане нарушился доступ в интернет.

Соединения с сетью практически нет, а также отсутствует сотовая связь. Ранее Народная коалиция за гражданские действия (PCCA) призвала людей собраться и высказаться против решений властей. Активисты хотят, чтобы руководство страны ушло в отставку.

Жители Южного Судана считают, что отключением интернета и связи власти пытаются сорвать запланированную акцию против политических глав страны, в частности, речь идет о национальном лидере Сальве Киире и вице-президенте Риеке Машаре. Кроме того, PCCA осудила за дезинформацию генерала Маджака Акека, который назвал мирные митинги незаконными.

В Джубе развернули военных, а невозможностью выйти в интернет власти ограничат как свободный поток информации, так и освещение происходящего в новостях. В NetBlocks отметили, что подобные сбои влияют на сетевое подключение, поэтому обойти проблему через VPN, скорее всего, не получится.

Представители коалиции сообщали, что официальные лица Джубы запугивают лидеров общественных организаций силовыми структурами. По их словам, за активистами следят и грозят им тюрьмой, если люди выйдут на протесты.

⚠️ Confirmed: Internet disrupted in #SouthSudan amid planned nationwide protests as PCCA calls for leadership to resign; real-time network data show impact to cellular and some fixed-line services corroborating user reports; incident ongoing ????



????Report: https://t.co/SIrtPjGzQO pic.twitter.com/fsaLZLyuOm