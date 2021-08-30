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Премьер Эфиопии обсудил с лидером Уганды дальнейшее развитие сотрудничества
Весь мир
Премьер Эфиопии обсудил с лидером Уганды дальнейшее развитие сотрудничества
flickr.com  /  GovernmentZA

Аддис-Абеба, 30 августа. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед совершил рабочий визит в Уганду. Встреча прошла в антиковидном формате: политики общались на свежем воздухе, сидя в трех метрах друг от друга.

Основной темой обсуждения стало укрепление сотрудничества между странами. Также на повестке дня встал вопрос коллективного решения эфиопского кризиса.

Вооруженный конфликт, к которому привели межэтнические столкновения, оказался в центре внимания мировой общественности. Штат Тыграй стал точкой интереса множества формирований. Одни преследовали идеи о возвращении его границ к довоенному положению, другие просто пользовались сложившейся ситуацией в корыстных интересах.

Премьер Эфиопии обсудил с лидером Уганды дальнейшее развитие сотрудничества
Global Look Press  / © Joerg Boethling / www.imago-images.de

В результате Эфиопию охватил глобальный гуманитарный кризис. Миллионы граждан покинули дома, еще столько же оказались на грани голодной смерти.

По итогам заседания Совета Безопасности ООН, большая часть стран-участников поддержала позицию, согласно которой эфиопское правительство стабилизирует ситуацию без иностранного участия.

При этом все дипломаты единогласно выступили за усиление гуманитарной поддержки, которая жизненно необходима пострадавшему населению Эфиопии.

Премьер Эфиопии обсудил с лидером Уганды дальнейшее развитие сотрудничества
коллаж Федерального агентства новостей  / 

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африка эфиопия
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