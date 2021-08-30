Премьер Эфиопии обсудил с лидером Уганды дальнейшее развитие сотрудничества

Аддис-Абеба, 30 августа. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед совершил рабочий визит в Уганду. Встреча прошла в антиковидном формате: политики общались на свежем воздухе, сидя в трех метрах друг от друга.

Holding a meeting with H.E @AbiyAhmedAli, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia who is in Uganda for a one-day working visit. I welcome H.E Abiy. pic.twitter.com/WOjuWyrSmb — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) August 29, 2021

Основной темой обсуждения стало укрепление сотрудничества между странами. Также на повестке дня встал вопрос коллективного решения эфиопского кризиса.

Вооруженный конфликт, к которому привели межэтнические столкновения, оказался в центре внимания мировой общественности. Штат Тыграй стал точкой интереса множества формирований. Одни преследовали идеи о возвращении его границ к довоенному положению, другие просто пользовались сложившейся ситуацией в корыстных интересах.

Global Look Press / © Joerg Boethling / www.imago-images.de

В результате Эфиопию охватил глобальный гуманитарный кризис. Миллионы граждан покинули дома, еще столько же оказались на грани голодной смерти.

По итогам заседания Совета Безопасности ООН, большая часть стран-участников поддержала позицию, согласно которой эфиопское правительство стабилизирует ситуацию без иностранного участия.

При этом все дипломаты единогласно выступили за усиление гуманитарной поддержки, которая жизненно необходима пострадавшему населению Эфиопии.