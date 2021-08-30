Блогер Роман Протасевич раскрыл подробности о своем новом медиапроекте

Минск, 30 августа. Находящийся под домашним арестом блогер Роман Протасевич рассказал о создании своего нового медиапроекта, Telegram-канала SPRAVA.

Протасевич дал первое интервью украинским СМИ, в котором поделился подробностями касательно своего нового проекта. Блогер отметил, что сейчас в белорусском медиаполе складывается ситуация, отличающаяся от того, что наблюдалось еще несколько лет назад, когда медиарынок был устоявшимся.

«Сейчас очень многие СМИ уже закрыты, государственные медиа набирают пропаганду. Я очень долго работал в медиасфере, делал крупнейшие Telegram-проекты, действительно сильно повлиявшие на гражданскую жизнь. Вижу окно возможностей, чтобы попытаться делать что-то новое», — заявил Протасевич.

По его словам, значительная часть населения не придерживается ни одной из сторон, действующих в Белоруссии. Блогер считает, что в стране сейчас существуют «ура-патриоты» и люди в жесткой оппозиции, однако, абсолютное большинство занимает нейтральную позицию.

Протасевич находит необходимым делать то, что позволит людям найти что-то адекватное. Его новый проект пока только начинает развиваться. Сейчас блогер старается не выдавать много информации, занимается поиском инсайдов и хочет уделить внимание своим личным колонкам. По мнению Протасевича, его ситуация уникальна, поскольку ему удалось побывать «по обе стороны информационных баррикад».

Блогер анонсировал создание нового медиапроекта в начале августа. Протасевич планировал сделать нечто нейтральное, без ярко выраженного политического окраса.